عيسى إسكندر: مظاهرات العمال في إيطاليا تُطالب بالإصلاحات العاجلة وتحقيق المساواة

انطلقت أمس السبت، مظاهرة عامة للعمال في إيطاليا، قام بها اتحادات العمال وطالب العمال بعدد من المطالب منها زيادة المرتبات والمعاشات، كما انتقد العمال القانون الجديد الذي يُعطي محافظات الشمال المزيد من المزايا فيما يخص الصحة والعلاج أكثر من محافظات الجنوب.

وقال عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»: إن العمال طالبوا بتثبيت العمالة، خصوصًا وأن هناك عمالة كثيرة مهمشة، كما طالبوا بتخفيض الضرائب عن العمال؛ لأن الحكومة تحصل على ضرائب كثيرة منهم وهو ما أرهقهم، أيضا المطالبة بتحصيل ضرائب أكثر على الأغنياء وليس العمال.

وأشار «إسكندر» إلى أن العمال طالبوا بأمان أكثر لا سيما وأن هناك مشاكل كثيرة تحدث للعمال أثناء العمل، مثلما يحدث في عمال القطارات بل أن عدد كبير منهم يصابون ويهانون أثناء أداء عملهم، كما أن الممرضين والممرضات يعانون من بعض التجاوزات من قبل أهل المرضى.

ولفت إلى أن كل ذلك أدى إلى عدم توافق بين اتحادات العمال والحكومة، مشيرا إلى أن المظاهرة سلمية لأنها مرخصة من قبل وزارة الداخلية الإيطالية، وانطلقت في عدد من الساحات ومنها ساحة ميدان فينيسيا.

وأكد إسكندر أن المظاهرات انطلقت في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح يوم الجمعة حتى الثانية عشر والنصف ظهرا، لافتا إلى أن المتظاهرين اتفقوا على مطالبة الحكومة بمراعاة وتطبيق الحقوق، وانتهت المظاهرة بالعودة إلى مقرات العمل، مؤكدا أن الرسالة وصلت إلى الحكومة وفي انتظار ردها على المطالبات.