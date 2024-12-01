الجيش السوري: التنظيمات الإرهابية تواصل بث أخبار كاذبة

أكد الجيش السوري أن التنظيمات الإرهابية" تواصل عبر كافة منصاتها بث الأخبار الكاذبة في سياق حرب إعلامية تستهدف التأثير في معنويات الشعب السوري وجيشه وقواته المسلحة.

وقالت القيادة العامة للجيش السوري - في بيان أورده "تليفزيون سوريا"، مساء أمس السبت- إن في إطار الحرب الإعلامية والتضليلية تم نشر أخبار كاذبة منسوبة للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، على بعض منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة تقوم بمهامها الوطنية في التصدي للتنظيمات الإهابية في مختلف المناطق

من جانبه.. أكد محافظ حماة كمال عبد الرحمن برمو أن جميع الجهات الحكومية في المحافظة تعمل كالمعتاد، مضيفا أن هناك ضخًا إعلاميًا مزيفًا تجاه المحافظة.

وأعرب محافظ حماة عن ثقته: "في وعي الشعب السوري وبسالة الجيش السوري في التصدي "للتنظيمات الإرهابية" والتي هدفها النيل من الروح المعنوية للمواطنين ومؤسسات الدولة" بحسب تعبيره.