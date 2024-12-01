ads
الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش السوري: التنظيمات الإرهابية تواصل بث أخبار كاذبة

الجيش السوري
الجيش السوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الجيش السوري أن التنظيمات الإرهابية" تواصل عبر كافة منصاتها بث الأخبار الكاذبة في سياق حرب إعلامية تستهدف التأثير في معنويات الشعب السوري وجيشه وقواته المسلحة.

وقالت القيادة العامة للجيش السوري - في بيان أورده "تليفزيون سوريا"، مساء أمس السبت- إن في إطار الحرب الإعلامية والتضليلية تم نشر أخبار كاذبة منسوبة للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، على بعض منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة تقوم بمهامها الوطنية في التصدي للتنظيمات الإهابية في مختلف المناطق

من جانبه.. أكد محافظ حماة كمال عبد الرحمن برمو أن جميع الجهات الحكومية في المحافظة تعمل كالمعتاد، مضيفا أن هناك ضخًا إعلاميًا مزيفًا تجاه المحافظة.

وأعرب محافظ حماة عن ثقته: "في وعي الشعب السوري وبسالة الجيش السوري في التصدي "للتنظيمات الإرهابية" والتي هدفها النيل من الروح المعنوية للمواطنين ومؤسسات الدولة" بحسب تعبيره.

الجيش السوري سوريا التنظيمات الإرهابية الشعب السوري