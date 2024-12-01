الكشف على 3745 حالة في قافلة «مستقبل وطن» الطبية بالعدوة

قامت أمانة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، بتنظيم قافلة طبية مجانية شاملة بمركز العدوة، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وتمكنت من الكشف على ٣٧٤٥ حالة تخصصات: (الباطنة - الأنف والأذن - العظام - المسالك - الأطفال - نساء- تنظيم أسرة - الجلدية - رمد الجراحة - القلب - المخ والأعصاب- - معمل تحاليل- صيدلية) كما شارك فيها مستشفى المغربي الدولي للعيون تم من خلالها توقيع الكشف الطبي للعيون والتحويل لإجراء العمليات اللازمة لطلبة المدارس وتم تقديم العلاج بالمجان.

أقيمت القافلة تحت إشراف والنائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة، وليد عبدالقوي أمين تنظيم المحافظة وحضور عبد المحسن حته الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، ود.محمد عبدالحكيم أمين الصحة والسكان بأمانة المحافظة والقيادات التنظيمية بأمانة العدوة وهيئة مكتب أمانة الصحة بالمحافظة وآلاف المواطنين.

لاقت القافلة إقبال كبير من قبل الأهالي الذين أشادوا بدور الحزب وجهوده فى مساندة محدودي الدخل.

وتأتي هذه القوافل ضمن خطة فعاليات الحزب وفي إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم.