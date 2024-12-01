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الأحد 01 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

استقالة سفير جورجيا لدى الولايات المتحدة بعد تعثر المحادثات بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء الجورجي
رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزة
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ذكرت قناة تلفزيونية جورجية عن مصادر في وزارة الخارجية أن سفير البلاد لدى واشنطن دافيد زالكالياني قدم استقالته بعد قرار الحكومة تعليق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للقناة الجورجية فإن وزير الخارجية تيموراز جانجاليا سيغادر منصبه أيضا.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزة، أن سلطات البلاد قررت عدم وضع مسألة فتح محادثات عضوية الاتحاد الأوروبي على جدول الأعمال حتى نهاية عام 2028 وعدم قبول منح الميزانية من الاتحاد الأوروبي.

ويذكر أن الانتخابات التشريعية جرت في جورجيا في 26 أكتوبر الماضي. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية فوز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم منذ 12 سنة، بحصوله على حوالي 54% من الأصوات.

ورفض جميع أحزاب المعارضة والرئيسة سالومي زورابيشفيلي نتائج الانتخابات.

هذا وقال نائب رئيس لجنة الانتخابات بوزارة الخارجية الروسية غينادي أسكالدوفيتش إن الغرب يسعى للدفع بروايته بشأن نتائج الانتخابات في جورجيا لخدمة مصالحه.

استقالة سفير جورجيا الولايات المتحدة