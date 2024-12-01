وزارة الشباب تستقبل البطلة هنا جودة بعد إحرازها برونزية بطولة العالم لتنس الطاولة

استقبلت وزارة الشباب والرياضة، البطلة المصرية هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة، بعد تحقيقها إنجازًا كبيرًا بإحراز الميدالية البرونزية في بطولة العالم تحت 19 عامًا، التي أقيمت في السويد، وكان في الاستقبال الرسمي الدكتور عبد الأول محمد مدير عام المنتخبات الوطنية بالوزارة.

وفي لفتة تقدير وتشجيع، حرص وزير الشباب والرياضة على تقديم التهنئة للاعبة هنا جودة عبر تقنية الفيديو كونفرانس فور وصولها إلى أرض الوطن، مشيدًا بأدائها المميز الذي رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وأكد الوزير في كلمته على دعم الوزارة الكامل للرياضيين الشباب الذين يمثلون مستقبل الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس الإصرار والجهد الكبير الذي بذلته هنا لتحقيق هذا النجاح المتميز.

يُذكر أن هنا جودة تُعد واحدة من أبرز لاعبات تنس الطاولة المصريات، وقد حققت العديد من الألقاب الدولية في السنوات الأخيرة، مما يجعلها مصدر فخر للرياضة المصرية.