بوتافوجو البرازيلى يتوج بكوبا ليبرتادوريس ويتأهل لكأس العالم والإنتركونتيننتال

حقق فريق بوتافوجو البرازيلي إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس 2024 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على أتلتيكو مينيرو بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي أُقيمت في الأرجنتين.

شهدت المواجهة أحداثًا مثيرة، حيث تعرض جريجوري، لاعب بوتافوجو، للطرد بعد 30 ثانية فقط من البداية بسبب تدخل عنيف على أحد لاعبي أتلتيكو مينيرو. ورغم النقص العددي، تقدم بوتافوغو في الدقيقة 35 عبر هدف رائع من لويس هنريكي. وأضاف أليكس تيليس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

في الشوط الثاني، سجل إدواردو فارجاس هدف أتلتيكو مينيرو الوحيد في الدقيقة 47

لكن بوتافوجو حافظ على تماسكه ليحسم اللقاء ويُضيف لقبه الأول في البطولة.

التأهل إلى البطولات الدولية:



بهذا الفوز، ضمن بوتافوجو المشاركة في كأس الإنتركونتيننتال، حيث سيواجه فريق باتشوكا المكسيكي في نصف النهائي يوم 11 ديسمبر المقبل في قطر. الفائز من هذه المواجهة سيلتقي النادي الأهلي المصري يوم 14 ديسمبر في نصف النهائي الآخر.

كما أصبح بوتافوجو آخر المتأهلين إلى كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، ليواصل رحلته في المنافسة على الألقاب الدولية.