مخدر اغتصاب الفتيات «GHB».. استخدمه سفاح التجمع في تنفيذ جرائمه.. أطباء: يتسبب في فقدان التوازن والوعي.. واشتهر استخدامه بغرض السرقة

"GHB".. ثلاثة أحرف على الرغم من بساطتها إلا أنها تحمل من المخاطر، فالمخدر الذي يحمل هذه الأحرف الثلاثة "جي اتش بي" والمعروف بمخدر الاغتصاب، كان بالفعل قد أحدث ضجة كبيرة وأثار الرعب في المجتمع المصري على مدى الأيام الماضية، وعلى الرغم من ضبط كميات كبيرة من المخدر قبل ترويجها بفضل جهود وزارة الداخلية والتي نجحت في القبض على صانعة محتوى وشخص أجنبي كانوا يخططان لترويج هذه المواد في مصر، إلا أن الخوف يكمن في احتمالية وجود كميات أخرى تم ترويجها قبل ذلك.

قضية مخدر الاغتصاب

وقبل أيام جددت محكمة جنح التجمع الخامس، حبس المذيعة داليا فؤاد وشخص آخر يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بالاتجار بعقار "GHP" المخدر والمعروف بـ"عقار اغتصاب الفتيات"، ووجهت النيابة 3 اتهامات للمذيعة هي أنها وشريكها الأجنبي قاما بالاتجار في مخدر GHP والمعروف بمخدر اغتصاب الفتيات.

النيابة العامة وجهت للمتهمين أيضا تهمة استهداف الشباب لترويج المخدر في منطقة التجمع، بالإضافة لتهمة تهريب المواد المخدرة وتسهيل دخولها إلى مصر لترويجها.

ضبط كمية ضخمة من مخدر اغتصاب الفتيات

البداية.. كانت عندما ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المذيعة الشهيرة "صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، وشخص أجنبي وبحوزتهما أكثر من 180 لتر من "مخدر اغتصاب الفتيات GHP"، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بقرابة 145 مليون جنيه تقريبًا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية " يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بالإتجار فى مخدر GHP المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم شحنة لدولة أخرى تمهيدًا لتهريبه إلى داخل البلاد داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعانًا منه في عمليات التمويه وذلك لترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

أبرز المعلومات عن مخدر اغتصاب الفتيات

وبعدما تحدثت تقارير إعلامية أن "سفاح التجمع الخامس" استخدم مخدر اغتصاب الفتيات في ارتكاب جرائمه وقتل 3 سيدات، نرصد أبرز المعلومات عن مخدر اغتصاب الفتيات.

عقار يسمى جاما هيدروكسي بيوتيرات (GHB) والمعروف بمخدر اغتصاب السيدات. يُعد من مثبطات الجهاز العصبي المركزي يُستخدم بشكل قانوني في المجال الطبي لعلاج اضطرابات النوم، مثل النوم القهري يساعد على تنظيم حركة النوم يُساء استخدامه في الحفلات الموسيقية والنوادي الليلية، مما يجعله ضمن ما يُعرف بـ "مخدرات النوادي". يتميز العقار بخصائص تجعله عديم الطعم واللون والرائحة، مما يسهل إضافته إلى المشروبات دون ملاحظة. يؤدي استخدامه إلى تأثيرات تتراوح بين الشعور بالنشوة أو الدوخة، وصولًا إلى فقدان الوعي وفقدان الذاكرة، مما يجعل الضحية في حالة عجز تام عن الإدراك أو التحكم. تأثير سريع: يبدأ مفعوله خلال 10-25 دقيقة، ويستمر من 3 إلى 4 ساعات، ويمتد مفعوله لـ6 ساعات عند إضافته للمشروبات الكحولية. الجرعات الزائدة قد تؤدي إلى الغيبوبة أو الوفاة. يختفي سريعًا من الدم خلال 8 ساعات ومن البول خلال 12 ساعة، مما يُصعب عملية الكشف.

وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة شيرين غالب، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب في قصر العيني، عن مخاطر مخدر الـ GHB، المعروف أيضًا بمخدر الاغتصاب، والذي أثار جدلًا واسعًا في الأيام الأخيرة بعد ضبط بلوجر شهيرة وشخص أجنبي بحوزتهما 180 لترًا من هذا المخدر.

وأوضحت "غالب" في تصريحات تليفزيونية أن "مخدر اغتصاب الفتيات"، هو مادة عديمة اللون والطعم، ويُستخدم بشكل غير قانوني في النوادي الليلية والرياضية، كما يتم استخدام هذا المخدر في بعض صالات الجيم بين الرياضيين لطلاء العضلات".

ودعت "غالب" إلى تشديد الرقابة على النوادي الرياضية والنوادي الليلية لمكافحة هذه المخاطر التي تؤثر سلبًا على حياة شبابنا"، لافتة إلى أن مخدر الـ GHB له تأثيرات خطيرة على الجسم، حيث يتسبب في فقدان التوازن وضعف التحكم في القدرات الجسدية، يلي ذلك شعور بالنشوة، وفي النهاية الوصول إلى مرحلة فقدان الوعي.

من جهته، كشف الدكتور وليد هندي، خبير الصحة النفسية، أن مخدر GHB الشائع استخدامه في الآونة الأخيرة ليس بجديد، وعلى الرغم من شهرته بـ"مخدر اغتصاب الفتيات"، حيث يستخدمه المجرمون في الايقاع بالفتيات، إلا أن بعض السيدات تستخدم مخدر اغتصاب البنات" GHB"مع الرجال بغرض السرقة.

ولفت خبير الطب النفسي إلى أن الطريقة الأكثر انتشارا لهذا المخدر هو وضعه داخل المشروبات نظرا لأنه يتميز بخصائص خطيرة "عديم الطعم واللون والرائحة"، موضحًا أن عقار GHBمجرم في العديد من دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك كندا وجميع الدول العربية ومصر.