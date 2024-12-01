صحة سوهاج تبدأ الفحوصات والتطعيمات للحجاج استعدادا لأداء فريضة الحج 

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج عن بدء تقديم خدمات الفحص الطبي والتطعيمات اللازمة للحجاج المتقدمين لأداء فريضة الحج لعام 1446 هجريًا/ 2025 ميلاديًا، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024.

ودعت المديرية جميع الراغبين في أداء الفريضة إلى التوجه إلى المستشفيات والمراكز الصحية المخصصة لإجراء الفحوصات اللازمة والحصول على التطعيمات المطلوبة، وذلك وفقًا للمواعيد المعلنة.

تهدف هذه الخطوة إلى ضمان سلامة وصحة الحجاج وتوفير كافة الاحتياطات اللازمة لرحلة الحج المباركة.

ودعت المديرية جميع الحجاج إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

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