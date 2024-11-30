الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا

أكدت جامعة الدول العربية أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا، وتؤكدعلى ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.

صرح بذلك جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، والذي أعرب ايضاً عن انزعاج أحمد أبوالغيط الامين العام إزاء التطورات المتلاحقة التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام وتأثيراتها علي المدنيين، والتي تفتح احتمالات عديدة من بينها حدوث فوضي تستغلها الجماعات الارهابية لاستئناف انشطتها.

وأكد المتحدث الرسمي على التزام الامانة العامة للجامعة العربية بجميع عناصرالموقف السياسي من الوضع في سوريا علي النحو الوارد في قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته.

