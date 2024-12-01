بعد فترة توقف.. تشغيل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى العريش العام

أكد الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء تشغيل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى العريش العام بعد فترة توقف ليساهم فى الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

وأشار وكيل الوزارة أنه جاري التنسيق مع الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة لتوفير جهاز "أشعة مقطعية ١٢٨" بالإضافة إلى الجهاز الموجود وانه تم رفع المقاسات وتجهيز المكان لاستقبال الجهاز خلال الفترة القادمة.

وأوضح وكيل الوزارة ان وزارة الصحة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتطوير القطاع الطبي بسيناء، وتعمل جاهدة، بدعم ومتابعة مستمرة من المحافظ، على التطوير الدائم لكل عناصر ومكونات قطاع الصحة بالمحافظة، وإمداده بأحدث الأجهزة الطبية والتجهيزات.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة بشكل دوري لضمان انتظام سير العمل وتقديم الخدمات اللازمة للمرضى.

وأشار الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة إلى عمل الصيانة اللازمة لجهاز الأشعة المقطعية بعد فترة توقف من قبل الشركة المنوطة وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية لحالات الطواريء لحين تشغيل الجهاز المنظم للتيار ال "يو بي اس "

وأضاف وكيل المديرية، أن مستشفيات المحافظة التابعة لمديرية الصحة بسيناء قد شهدت، خلال الأونة الأخيرة طفرة هائلة على مستوى الإنشاءات، والأجهزة الطبية الحديثة، والتجهيزات، والوحدات العلاجية الحديثة، مؤكدا على سعي وكيل الوزارة الدائم لتوفير خدمة طبية متكاملة للمواطنين

وأوضح ياسر محمد مشرف الأشعة بمديرية الصحة أنه تم تجربة الجهاز وعمل ١٠حالات للمرضى والمترددين بعد الصيانة صباح اليوم مشيرا إلى استمرار التنسيق مع كل من مستشفيات الشيخ زويد وبئر العبد لاستقبال حالات الإحالة