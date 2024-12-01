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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل «صحة شمال سيناء» يتابع اجتماع إدارة الرعاية ومشرفي التمريض

وكيل مديرية الصحة
وكيل مديرية الصحة
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تابع الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة بشمال سيناء أمس السبت، اجتماع إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بمديري الإدارات ومساعديهم ومشرفين التمريض ومديري وحدات التطوير ورؤساء التمريض للتدريب على برنامج بطاقة الأداء المتوازن BSC وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء.

وأكد الدكتور أسامة أثناء الاجتماع على توجيهات وكيل وزارة الصحة بضرورة رفع مؤشرات الأداء بوحدات الرعاية ومتابعة عمل المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية بالإضافة إلى أهمية تنظيم العمل بالإدارة ووحدات الرعاية وإعادة توزيع القوى العاملة بما يناسب حاجة العمل.

وأوضحت الدكتورة إينا سلام مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة أن الاجتماع بهدف التدريب على برنامج بطاقة الأداء المتوازن BSC لتهيئة الفريق الصحى بوحدات الرعاية الأساسية في إطار خطة قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة بشأن تهيئة ورفع كفاءة الفريق الصحى من العاملين بمنشآت الرعاية الأساسية وفي إطار المبادرة الرئاسية لتطوير منشآت الرعاية الأولية.

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