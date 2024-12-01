انطلاق حملة مكبرة لمكافحة الكلاب الضالة بمحافظة شمال سيناء

بدأت حملة مكثفة بقيادة الدكتورة عبير حجاب، مديرة مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وبالتعاون مع أطقم الطب البيطري المدربة ورجال الدفاع المدني لمكافحة الكلاب الضالة، والتي زادت أعدادها خلال فترات الإرهاب وأصبحت مصدر تهديد للمواطنين، وذلك طبقا للقواعد المعمول بها في القانون الدولي للتعامل مع الحيوان.

هذا وسوف تستمر الحملة لفترة طويلة ونناشد المواطنين بعدم التدخل خلال قيام الأطقم بعملها كما نطلب منهم توجيه الأطقم الطبية لأماكن تجمع الكلاب الضالة.

ويتوجه المحافظ بكل الشكر والتقدير للسيدة الفاضلة د. عبير مديرة الطب البيطري وأطقم العمل والدفاع المدني لمجهوداتهم المثمنة في سبيل الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.