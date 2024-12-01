لتجنب أعراض شيخوخة الدماغ.. عليك تناول هذه الأطعمة

الأحد 01/ديسمبر/2024 - 12:39 ص

مع التقدم في العمر، يتعرض كبار السن للإصابة بأمراض الشيخوخة المصحوبة بأعراض الزهايمر.إذ منها الخوف والارتباك وعدم التركيز، الأمر الذي حير وأقلق الكثير من الأطباء، حتى توصلوا إلى دراسة لمكافحة هذه الأعراض وعلاج الشيخوخة التي تصيب الدماغ.

حددت، تلك الدراسة مجموعة من الأطعمة التي يجب أن يتناولها كبار السن بقدر محدد في تلك الفترة

وفي هذه السطور نتعرف على هذه الأطعمة التي حددها المختصون وفق دراسة مخصصة لكبار السن.

الدراسة قدمتها أخصائية التغذية الروسية “ماريا موخبيا”، التي حددت أعراض الشيخوخة في الدماغ وأشارت إلى علاجها من خلال وصف مجموعة من المواد الغذائية التي يجب أن يحرص كبار السن على تناولها. هذا ما أعلنته بحسب مقابلة أجرتها على قناة موسكو"التلفزيونيه “ وأكدت أيضا بنشره بموقع نيورك بوست ”،

أشارت “موخبيا ”إلى أن كبار السن في تلك الدراسة التي نشرت بموقع “نيورك بوست" وتحدثت بها علي “قناة موسكو ”بأن هناك مع تقدم السن من ” يتعرضون لأمراض دماغية مزمنة أخطرها الزهايمر الذي يصاحبه أعراض الخرف والتوهان .

مشيرة بأن هذه الأعراض يمكن التقليل من ظهورها بتناول مجموعة من الأغذية منها "السمك والكركم والشوكولاتة" إذ تساهم في إبطاء الشيخوخة في الدماغ، بما في ذلك النسيان والتشتت وفقدان التركيز،

موضحة بأن الكركم، بسبب احتوائه على مادة الكركمين، يساهم بدوره في تحسين الوظائف الإدراكية، والتي في بدوره يساهم في علاج الالتهابات.

مضيفة لقائمة الأطعمة التي تساهم في علاج شيخوخة الدماغ وأعراضها، سمك السلمون، وذلك لاحتوائه على" بأحماض أوميجا الدهنية غير المشبعة"، والتي بدورها تساهم في تحسين الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بالخرف. ناصحة بتناولها كوجبة أو وجبتين في الأسبوع.

وهذا ما أوضحه أيضًا خبير التغذية الروسي أليكس كاباموف، الذي وافق على نصيحة الأخصائية “ماريا”، مضيفًا أن هناك أيضًا أطعمة تقلل من أمراض شيخوخة الدماغ، وهي الشوكولاته التي بدورها يساهم في تحسين صحة الدماغ. الجهاز الهضمي.