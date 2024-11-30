النيابة تستعلم عن صحة عامل أصيب بصعق كهربائي داخل مصنع بـ٦ أكتوبر

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لعامل أصيب بصعق كهربائي داخل مصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة ٦ اكتوبر، وأمرت بالتحفظ على مسؤول التشغيل بالمصنع للاستماع إلى إفادته حول ملابسات الحادث، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء قيام عامل بإحدى مهامه داخل المصنع بالقرب من أحد الوصلات الكهربائية، تعرض لصدمة كهربائية، وهذا ما أفاد به شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، ولا شبهة جنائية وراء الواقعة.

البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة أكتوبر، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصاب بالمنطقة الصناعية بدائرة القسم.

ومن فورها انتقلت قوة من المباحث، إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص إصابة عامل بصعق كهربي داخل مصنع إيجيبت فود بالمنطقة الصناعية المشار إليها.

تم نقل المصاب إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.