النيابة تصرح بدفن جثة طفلة سقطت من شرفة منزلها بالطالبية

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة طفلة سقطت من شرفة منزلها بمنطقة الطالبية، وذلك عقب الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاتها والتأكد من خلو الواقعة من أي شبهة جنائية، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقي الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفلة من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

بالفحص تبين أنه أثناء لهو طفلة 12 سنة بشرفة الشقة محل سكنها بالطابق الثاني أختل توازنها وسقطت جثة هامدة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.