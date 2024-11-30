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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الطرق والكباري توضح حقيقة غلق الطريق الدائري بشكل كلي لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي

الطرق والكباري
الطرق والكباري
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نفت الهيئة العامة للطرق والكباري ماتردد عبر أحد المواقع الإلكترونية تحت عنوان غلق كلي للطريق الدائري لتنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددي.

وأكدت الهيئة العامة للطرق والكباري أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة وأن الطريق الدائري بالكامل مفتوح امام حركة المرور ، ماعدا منزل الطريق الدائري "القوس الغربي" المؤدي إلى ميدان الرماية بالاتجاه القادم من مناطق (صفط اللبن– المريوطية)، والذي تم غلقه  لمدة 7 أيام ابتداءً من الساعة 7 صباح اليوم السبت الموافق 30/11/2024 وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور  لتنفيذ القواعد الخرسانية الخاصة بتوسعة الطريق الدائرى اعلى منزل الطريق الدائرى لمنطقة الرماية.

وحيث تم  تحويل الحركة المرورية للمركبات أعلى الطريق الدائرى للقادم من مناطق (صفط اللبن –المريوطية)، وترغب بالسير باتجاه المنزل المؤدي إلى ميدان الرماية تقوم باستكمال السير أعلى الطريق الدائرى في اتجاه طريق الواحات، ثم النزول يمينًا لوصلة حازم حسن (وصلة الكابلات)، فى اتجاه طريق إسكندرية الصحراوى، ثم النزول يمينًا مع نهاية الوصلة لطريق إسكندرية الصحراوى فى اتجاه ميدان الرماية.

كما يتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور  تعيين الخدمات المرورية اللازمة مع قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بوضع المساعدات الفنية وجميع اللافتات اللارشاديه بنطاق الاعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين وكذلك اللوحات الارشادية لزوم اتباع التحويلات المرورية.

الهيئة العامة للطرق والكباري غلق كلي للطريق الدائري الأتوبيس الترددي ميدان الرماية