المطران أفرام معلولي متروبليت حلب والاسكندرون وتوابعهما: نصلي من أجل سوريا

أصدر المطران أفرام معلولي متروبليت حلب والاسكندرون وتوابعهما بحلب بسوريا بيان رسمي جاء نصه كالآتي:

أبناءنا الأحباء، ليكن سلام الرب معكم

أود بداية أن أحييكم وأقول لكم: مساء الخير، متمنياً أن يبقى عالمنا بخير، وأن تكونوا بصحة جيدة

شكراً لكل محب تواصل معنا ليطمئن علينا نحن الباقين في حلب. نطمئنكم جميعاً أننا بخير والحمدالله.

في هذه الظروف، أيها الأحبة، من الحكمة لمن بقي في حلب أن يتجنب التجول وأن يتحلى بالهدوء والصبر، وان يلتزم الصلاة للرب الإله كي يترأف على عالمه ويحل السلام فيه.

وأضاف “أما لمن غادرنا، فندعو للرب أن يسدد خطاه وأن يصل آمناً إلى مبتغاه”.

واستطرد: نؤكد لكم يا أبنائنا الأحباء في حلب أننا باقون في حلب إلى جانب رعيتنا وفي كل الظروف، من أقساها إلى أحلاها.

وأضاف “هذه هي رسالتنا الرعائية وعليها سنبقى ثابتين. وسنكون لكم سنداً عند الحاجة، لذا لا تتردوا في التواصل معنا مباشرة”.

واختتم: نؤكد لكم أن الصلوات ستبقى مستمرة في كنائسنا، حسب الظروف والمعطيات المتوفرة. ففي الصلاة أيها الأحبة نلقي ثقل حملنا على الله ونثبّت رجائنا به.. لذلك أقول لكم صلوا بلا انقطاع.