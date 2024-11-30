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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأسد يناقش مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع في سوريا

الرئيس السوري ونظيره
الرئيس السوري ونظيره الإماراتي
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أجري الرئيس السوري بشار الأسد، اتصالا هاتفيا، بنظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، بحث خلاله تطورات الأوضاع في سوريا، بحسب ما ذكرت قناة "الحدث" في نبأ عاجل.

وقال الأسد لنظيره الإماراتي، أن: "سوريا مستمرة بالدفاع عن استقراها ووحدة أراضيها في وجه كل الإرهاب وداعميه. سوريا قادرة مع حلفائها وأصدقائها على دحر الإرهابيين والقضاء عليهم."

بينما أكد محمد بن زايد علي دعم الدولة السورية في محاربة الإرهاب وبسط سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.

في سياق متصل، أعلن مركز التنسيق الروسي أن القوات المسلحة السورية بدعم جوي روسي قتلت ما لا يقل عن 300 مسلح اليوم السبت، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

الرئيس السوري بشار الأسد نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان سوريا الارهاب