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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يشهد حفل تخرج دفعتين من معهد تاريخ الكنيسة بالمعادي

ارشيف
ارشيف
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شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم السبت، في المقر البابوي بالقاهرة، حفل تخريج دفعتين جديدتين من معهد تاريخ الكنيسة التابع لإيبارشية المعادي، بحضور  الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس وعميد المعهد، الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية.

تضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي عن المعهد خلال خمس سنوات منذ افتتاحه، وكلمات لاثنين من الخريجين،  الأنبا دانيال، إلى جانب كلمة قداسة البابا والذى أجري حوار مع عدد من الخريجين دار حول تجربتهم خلال الدراسة بالمعهد.

في كلمته تحدث قداسة البابا عن أهمية دراسة التاريخ لافتًا إلى أنه يعد أمرًا شديد الأهمية لنا هنا في كنيستنا وفي مصر لأن مصر هي التاريخ. وشدد على ضرورة اتباع طرق متنوعة في دراسة التاريخ.

وفي الختام سلم قداسته خريجي الدفعتين، البالغ عددهم ٤٢ خريجا شهادات التخرج، كما منح الحاصلين على الدورات المتخصصة شهادات إتمام الدورة.

الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس البابا تواضروس الثاني المجمع المقدس المقر البابوي بالقاهرة