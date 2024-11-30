استبعاد الشناوي وإمام عاشور من قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القائمة التي يخوض بها الفريق مباراة البنك الأهلي، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري نايل، والتي تقام على ملعب ستاد السلام.

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لمنحه راحه بالإضافة لاستبعاد إمام عاشور بعد القرار التأديبي من إدارة النادي.

قائمة الأهلي لمباراة البنك الأهلي

حراسة المرمي: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، يحيي عطية الله، كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق، بيرسي تاو، رضا سليم، عمرو السولية، حسين الشحات، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، عمرالساعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمود كهربا، سمير محمد.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

تنطلق مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الخامسة مساء غدًا الأحد على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري .

تذاع مباراة الأهلي والبنك الأهلي على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقات المحلية في مصر حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي .

غيابات الأهلي أمام البنك الأهلي

ويفقد الأهلي خدمات عدد من اللاعبين أمام البنك الأهلي لأسباب مختلفة حيث يغيب الثلاثي محمد هاني وأشرف داري ووسام أبو علي، للإصابة وإمام عاشور بقرار تأديبي من محمد رمضان المدير الرياضي للنادي بعد الدخول في أزمة مع محمد الشناوي، حارس وقائد الفريق إلى جانب محمد الشناوي .

فيما يأتي غياب طاهر محمد طاهر بسبب تراكم البطاقات؛ إذ حصل اللاعب على بطاقة صفراء جديدة في مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد السكندري.

كان الأهلي حقق الفوز على استاد ابيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.