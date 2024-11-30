الأسد والسوداني يتباحثان التعاون في مكافحة الإرهاب.. وبغداد تؤكد وحدة أمن البلدين

أجرى الرئيس السوري بشار الأسد اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء السبت، بحثا خلاله التطورات الإقليمية والدولية، والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية في بيان رسمي.

وقد أكد رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال الهاتفى على وحدة أمن سوريا والعراق، مشددًا على استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل لسوريا في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته. كما أعرب السوداني عن تمسك العراق باستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها. ويشير هذا الاتصال الهاتفي إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين في مواجهة التحديات المشتركة، وتأكيد العراق على أهمية استقرار سوريا للسلام الإقليمي.