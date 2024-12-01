اليوم.. نقابة الصحفيين تُنظم يومًا تضامنيًا لدعم الشعب الفلسطيني

تُنظم نقابة الصحفيين اليوم الأحد، الموافق 1 ديسمبر، يومًا تضامنيًا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يتضمن فعاليات متنوعة تُقام بمقر النقابة، لتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة.

برنامج الفعاليات:

• الافتتاح: تنطلق الفعاليات في تمام الخامسة مساءً بمعرض كاريكاتير وصور تحت عنوان “فلسطين في القلب”. يشارك في المعرض نخبة من فناني الكاريكاتير، لتجسيد القضية الفلسطينية من خلال الفن البصري.

• عرض فيلم: يعقب المعرض عرض الفيلم الفلسطيني “من المسافة صفر” في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع. الفيلم، الذي لاقى إشادة واسعة بمهرجان القاهرة السينمائي، يُبرز تجارب إنسانية مؤثرة عاشها شباب غزة.

• مداخلات ثقافية: يقدم ناجي الناجي، المستشار الثقافي لسفارة فلسطين، مداخلة عقب عرض الفيلم، يتناول فيها أهمية الثقافة والفن كأدوات مقاومة ضد الاحتلال.

• ندوة سياسية: تختتم الفعاليات بندوة سياسية تناقش تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وقرار المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين. يشارك في الندوة خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناجي الناجي، الدكتور عمرو الشوبكي، وناصر أمين، المحامي بمحكمة العدل الدولية.

تؤكد النقابة من خلال هذه الفعاليات التزامها بدعم القضية الفلسطينية، والتعبير عن تضامن الجماعة الصحفية مع الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل الحرية.