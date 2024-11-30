في مباراة الـ7 أهداف.. أرسنال يهزم وست هام بالدوري الإنجليزي

حقق فريق أرسنال، مساء اليوم السبت، فوزًا عريضًا على مضيفه وست هام يونايتد بخماسية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت مباراة أرسنال ضد وست هام غزارة تهديفية، لكن جميع الأهداف سجلت في الشوط الأول من اللقاء.

أهداف مباراة أرسنال ضد وست هام

افتتح المدافع البرازيلي جابرييل التهديف في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف ليوناردو تروسارد الهدف الثاني في الدقيقة 27.

وعزز مارتن أوديجارد تقدم أرسنال بهدف ثالث في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز كاي هافيرتز رابع الأهداف في الدقيقة 36.

ورد وست هام بهدفين متتاليين في الدقيقتين 38 و40، عن طريق وان بيساكا وإيمرسون بالميري على الترتيب.

جاء الهدف الخامس لصالح الجانرز بواسطة بوكايو ساكا من ركلة جزاء في الدقيقة 45+5، ليفوز أرسنال على وست هام بنتيجة 5-2.

بتلك النتيجة، ارتقى أرسنال إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتًا برصيد 25 نقطة، بينما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.