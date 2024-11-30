غدًا.. يوم تضامني لدعم الشعب الفلسطيني بنقابة الصحفيين

تُنظم نقابة الصحفيين غدًا الأحد، يومًا تضامنيًا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يتضمن سلسلة فعاليات تُقام بمقر النقابة، وتسلط الضوء على القضية الفلسطينية من خلال الفن والثقافة والسياسة.

برنامج الفعاليات

• الافتتاح: الساعة الخامسة مساءً بمعرض كاريكاتير وصور بعنوان “فلسطين في القلب”، بمشاركة نخبة من فناني الكاريكاتير، لتقديم رؤية بصرية تُعبر عن القضية الفلسطينية.

• عرض فيلم: تُعرض اللجنة الثقافية والفنية بالنقابة الفيلم الفلسطيني “من المسافة صفر” في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع، وهو عمل لاقى إشادة واسعة بمهرجان القاهرة السينمائي، ويتناول حياة شباب غزة من خلال مشاهد مؤثرة تعكس الأمل والألم.

• مداخلات ثقافية: يتحدث ناجي الناجي، المستشار الثقافي لسفارة فلسطين، عقب عرض الفيلم، عن دور الثقافة والفن كأدوات للمقاومة في مواجهة الاحتلال.

• ندوة سياسية: تُختتم الفعاليات بندوة تناقش تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وقرار المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

يشارك في الندوة خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناجي الناجي، الدكتور عمرو الشوبكي، وناصر أمين، المحامي بمحكمة العدل الدولية.

اليوم التضامني يعكس دعم النقابة للقضية الفلسطينية، تأكيدًا لدور الصحافة المصرية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني