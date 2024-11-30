إمام عاشور يتحدى عقوبة الأهلي ويظهر في حفل زفاف ملكة جمال مصر .. صور

ضرب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالعقوبة التي وقعها عليه النادي، عرض الحائط رغم الاعتذار في بيان رسمي، ودخل في أزمة جديدة مع إدارة النادي وجماهير القلعة الحمراء في الساعات الماضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو وصور للاعب إمام عاشور، خلال حضوره حفل زفاف هاجر محمد مختار ملكة جمال مصر عام 2022 متحديًا قرار إدارة النادي بالابتعاد عن الازمات والسوشيال ميديا.

وظهر إمام عاشور في حفل الزفاف برفقة المطرب الشعبي رضا البحراوي بعد أقل من 24 ساعة من قرار الأهلي بتغريم اللاعب مبلغ مليون جنيه بجانب استبعاده من المران الجماعي لمدة أسبوع والتدريب بشكل فردي.

عقوبة إمام عاشور

كانت إدارة الكرة بالنادي الأهلي قد قررت تغريم إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مليون جنيه، وإيقافه من التدريبات لمدة أسبوع بسبب ما بدر من اللاعب وخروجه عن النص عقب مباراة استاد أبيدجان الإيفواري، يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أفريقيا، والاعتراض على عدم المشاركة في اللقاء.

وكشفت مصادر داخل الأهلي عن حدوث أزمة بين مارسيل كولر وإمام عاشور بعد مباراة الفريق مع استاد أبيدجان، بسبب عدم مشاركة اللاعب.

إمام عاشور يعتذر للأهلي وجماهيره

اعتذر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عما بدر منه، بعد تغريمه مليون جنيه.

ونشر إمام عبر "ستوري إنستجرام" بيان اعتذر فيه عن الأزمة الأخيرة قائلا: أولًا.. كل الاحترام والتقدير لزملائي وكل منظومة الفريق من الكبير للصغير وأعتذر عن أي خطأ ومتقبل للعقوبة وهذا شيء طبيعي لأن الفرق بين هنا وأي مكان آخر كبير جدا.. للأسف يعتقدون بإثارة اللغط على وسائل التواصل الاجتماعي والتصريحات المكذوبة على لسان شقيقي بأنهم ممكن يأثروا على علاقتي بالأهلي وجماهيره، وهذا لن يحدث.. أنا فخور بالأهلي و ممتن جداً بدعم ومساندة جمهور الأهلي "أعظم جمهور في الكون".. وبإذن الله طموحاتي و أحلامي ستتحقق هنا في الأهلي.