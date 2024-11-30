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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كلاسيكو الدوري الألماني ينتهي بالتعادل بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ

مباراة بوروسيا دورتموند
مباراة بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ
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حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة كلاسيكو الدوري الألماني (الكلاسيكير) بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ بهدف لمثله، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في قمة الجولة الثانية عشرة من مسابقة البوندسليجا.

سيطر بايرن ميونخ على مجريات اللعب في الشوط الأول، وحرم بوروسيا دورتموند من الكرة بالتفوق في نسبة الاستحواذ.

مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند

باغت دورتموند البايرن بهدف عن طريق جيمي جيتينز في الدقيقة 27، بعد مشوار رائع من منتصف الملعب، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف للا شيء.

ولكن في الشوط الثاني، رفض بايرن ميونخ الهزيمة من غريمه التقليدي، حيث استمر في محاولاته الهجومية لتعديل النتيجة.

استطاع جمال موسيالا تسجيل هدف التعادل لصالح العملاق البافاري في الدقيقة 85، بتمريرة من مايكل أوليسي، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

شهدت المباراة إصابة الإنجليزي هاري كين هداف بايرن ميونخ، ليغادر الملعب مصابًا في الدقيقة 33، وحل بدلًا منه توماس مولر.

بتلك النتيجة، ظل بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 30 نقطة، بينما رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس.

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