رئيسة جورجيا تكرر اعتزامها البقاء في منصبها لحين انتخاب "برلمان شرعي"

كررت رئيسة جورجيا سالوميه زورابيشفيلي، اليوم السبت، اعتزامها البقاء في منصبها واعتراضها على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، واصفة البرلمان الحالي بأنه "غير شرعي".

وقالت زورابيشفيلي، في خطاب متلفز نقلته صحيفة (سيفيل جورجيا) المحلية، "إنه سيتم إجراء انتخابات جديدة بهدف انتخاب برلمان، لأنه حاليا لا يوجد برلمان شرعي".

وأضافت: "البرلمان غير الشرعي لا يمكنه انتخاب الرئيس الجديد، وبالتالي لا يمكن تنصيب الرئيس الجديد، وتستمر ولايتي حتى يصوت البرلمان الجديد المنتخب شرعيا على بديل لي".

وأشارت إلى أنها تشاورت، اليوم السبت، وستعقد اجتماعا مرة أخرى، غدا الأحد، مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني لإدارة الجزء السياسي مما يفعله المواطنون في الشوارع.

وأضافت "مع الانتخابات الجديدة، ستعود جورجيا الجديدة إلى المسار الأوروبي، وتستعيد استقلالها والقدرة على اختيار مسارها بحرية، وهو أمر لن نتنازل عنه".

وتشهد العاصمة الجورجية تبليسي احتجاجات عارمة تخللها شغب وعنف وحملة اعتقالات واسعة، بعد إعلان الحكومة الجورجية سحب ملف جورجيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.