وزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء يبحثان دعم الاستثمار بالمحافظة

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ اليوم، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على هامش زيارته لمدينة شرم الشيخ لإطلاق إشارة بدء مهرجان الإضاءة السنوي في سوهو سكوير، كجزء من تقليد سنوي يهدف إلى جذب المزيد من السائحين وتعزيز الترويج السياحي للمدينة.

جانب من اللقاء

خلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وسبل التيسير على المستثمرين في قطاع السياحة، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

هنأ المحافظ وزير السياحة على المشاركة الإيجابية والترتيبات الناجحة لمعرض السياحة الدولي بلندن 2024، مثمنًا جهود الوزارة في إبراز ملامح السياحة المصرية المتعددة، وخاصة في محافظة جنوب سيناء.

صورة جماعية

كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي بجنوب سيناء، في ظل أجواء الاستقرار الأمني والتنمية الشاملة التي تحظى بها المحافظة، والتي تم إقرارها تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تكريم الوزير

في ختام اللقاء، قدم محافظ جنوب سيناء درع المحافظة وخطاب شكر لوزير السياحة، تقديرًا لجهوده المستمرة في دعم وتطوير السياحة والآثار.