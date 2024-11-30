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السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية.. السيسي يؤكد وقوف مصر مع الجابون واستعدادها لتقديم كل الدعم خلال المرحلة الانتقالية

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 1 ديسمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية.. السيسي يؤكد وقوف مصر مع الجابون واستعدادها لتقديم كل الدعم خلال المرحلة الانتقالية

تنازلات زيلينسكى.. الرئيس الأوكرانى مستعد لوقف إطلاق النار مع روسيا مقابل حماية جزئية من «الناتو»

وزير خارجية أوكرانيا يطالب الناتو بدعوة بلاده للانضمام إلى الحلف

بعد دخول المسلحين «حلب».. الجيش السورى يستعد لهجوم مضاد ضد الميليشيات

13 قتيلًا فى تجدد الاشتباكات بين السُنة والشيعة بباكستان

تحذيرات استخباراتية أوروبية بشأن الطموحات النووية الإيرانية

اختراق إسرائيلى متكرر للهدنة

جيش الاحتلال يقصف مواقع لحزب الله على الحدود اللبنانية السورية

البوابة السيسي زيلينسكي