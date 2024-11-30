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السبت 30 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعرف على إجراءات القيادة الآمنة أثناء الشبورة المائية والأمطار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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جددت وزارة الداخلية اليوم بمناسبة حلول فصل الشتاء بالمواطنين تحذيرها بضرورة اتباع تعليمات رجال المرور، واتخاذ إجراءات القيادة الأمنة فى التعامل مع الشبورة المائية والأمطار حرصًا على سلامتهم.
ونشرت وزارة الداخلية الإجراءات الاحترازية التي يرجى اتباعها أثناء الشبورة.

خفض سرعة السيارة إلى 30 كم/ الساعة.

إضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخض.

استخدام الانتظار أثناء الشبورة واستحدام أنوار الشبورة.

فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة.

استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتي يشعر الغير بوجودك.

الالتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السيارات بأى حال من الأحوال.

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

الالتزام بتعليمات رجال المرور وعدم قيادة السيارة حتي تصبح الرؤية واضحة حفاظا على سلامتك.

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