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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة سوهاج يشارك في فعاليات تدريب الكوادر القيادية بالجهاز الإداري للدولة

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بسوهاج
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شارك الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم بفعاليات اليوم الأول من برنامج "المهارات القيادية المتقدمة لمساعدي ومستشاري ومعاوني وزير الصحة والسكان" والذي يُعدّ من أبرز البرامج التي تُنَفَّذ في إطار التعاون المستمر بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الصحة والسكان..

يأتي هذا البرنامج استكمالاً لنجاح برنامج "القيادات الوسطى بديوان عام وزارة الصحة" بدفعاته المتعددة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تأهيل وتدريب الكوادر القيادية بالجهاز الإداري للدولة، يهدف التدريب إلى تقديم حزمة متطورة ومتنوعة من البرامج التي تسهم في تطوير قدرات رأس المال البشري بالوزارة، وتطوير العناصر القيادية بداخلها. 

كما يركز البرنامج على صقل المهارات الشخصية والقيادية للمشاركين بما يتوافق مع متطلبات العمل وأدوارهم القيادية، وذلك من خلال محتوى تدريبي مُعَدّ على يد مجموعة المتخصصين.

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