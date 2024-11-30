الهلال يطارد الاتحاد على صدارة الدوري السعودي بإسقاط الشباب

نجح فريق الهلال في تحقيق فوز صعب على مضيفه الشباب بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد نادي الشباب، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

افتتح الشباب المباراة بهدف مبكر سجله المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة السادسة، ليضرب معنويات الهلال، ولكن الأخير أظهر شخصية قوية ورد بهدف التعادل عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 14.

مباراة الهلال ضد الشباب

شهدت المباراة حالتي طرد لكل من كاليدو كوليبالي مدافع الهلال ونادر الشراري من الشباب، وذلك في الدقيقتين 44 و58 على الترتيب.

وسجل سافيتش الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 62، ليحسم الهلال اللقاء لصالحه، ويعود إلى الانتصارات من جديد، بعد هزيمته من الخليج في الجولة الماضية.

بهذا الفوز، يطارد الهلال صدارة اتحاد جدة لجدول ترتيب الدوري السعودي، بعد خوض الفريقين 12 جولة حتى الآن.

بتلك النتيجة، عزز الهلال موقعه في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر، بينما توقف رصيد الشباب عند 22 نقطة في المركز الخامس.