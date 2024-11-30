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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

غدًا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي رشوة وزارة التموين

أرشيفية
أرشيفية
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تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة غدًا الأحد محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين،  بتهمة التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني .

وكان ممثل النيابة العامة، خلال ثاني جلسات محاكمة 38 متهمًا، باحتكار سلع تموينية بمبلغ 58 مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة التموين، إن المتهمين جميعا صرفوا سلع غذائية “سكر وزيت” المدعمتين وبيعها لغير المستحقين، مستغلين سلطات وظائفهم، حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على المواطنين.

وأضاف أن المتهمين تركوا الطريق المستقيم وصرفوا أكثر من 29 مليون كيلو سكر وأكثر من مليون كيلو زيت وقاموا بيعها في السوق السوداء.

الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة قضية رشوة وزارة التموين النيابة العامة