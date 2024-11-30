بمشاركة كوكا.. ريو آفي ينتزع فوزًا دراماتيكيًا من موريرينسي في الدوري البرتغالي

تمكن فريق ريو آفي، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، من تحقيق فوز مثير على ضيفه موريرينسي بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب دوس أركوس، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري البرتغالي.

سيطرت الإثارة على مجريات اللقاء منذ البداية، حيث تمكن ريو آفي من تسجيل هدف مبكر عن طريق تياجو مورايس في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق كوكا بهدف للا شيء.

وفي الشوط الثاني، أضاف كلايتون الهدف الثاني في الدقيقة 46، ولكن موريرينسي لم يستسلم، ورد بقوة، حيث تمكن من تقليص الفارق بهدف عن طريق أديرلان سانتوس لاعب ريو آفي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49.

وأحرز جابرييلينيو هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 65، قبل أن يخطف ماريوس فروساي هدف الفوز القاتل لفريق ريو آفي في الدقيقة 94، ليهدي فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

مشاركة أحمد حسن كوكا

شهدت المباراة مشاركة أحمد حسن كوكا بديلًا في الدقيقة 90، بدلًا من زميله مارتن نيتو، كما حصل على بطاقة صفراء.

عاد أحمد حسن كوكا إلى صفوف ريو آفي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد يمتد لمدة عام.

بتلك النتيجة، رفع ريو آفي رصيده إلى 15 نقطة، ليصعد إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري البرتغالي، بينما تجمد رصيد موريرينسي عند 17 نقطة في المركز الثامن.