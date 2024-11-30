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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لعرض كشوف إنجاز القضايا.. النائب العام يستقبل رئيسيْ الاستئناف بالنيابتين العليا والقاهرة لشئون الأسرة

النائب العام يستقبل
النائب العام يستقبل رئيسيْ الاستئناف للنيابة العليا لشئون ال
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استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم السبت الموافق الثلاثين من شهر نوفمبر عام ٢٠٢٤، كل من رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، ورئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنيابات الأسرة الكلية؛ حيث عرضوا على النائب العام نسبة إنجاز القضايا خلال العام الجاري، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات.

وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب إنجاز القضايا، على نحو يحقق العدالة الناجزة. 

وفي الختام أشار إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.
 

النائب العام المستشار محمد شوقي رئيس الاستئناف المحامي العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة