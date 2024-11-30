القاهرة الإخبارية: الفصائل المسلحة وصلت إلى تخوم حماة

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن الجيش السوري انسحب من بعض محاور مدينة حلب، ونفذ عمليات تجميع ناجحة في اتجاه مناطق جنوب شرق المدينة.

تقدم مفاجئ نحو حلب

وأضاف «هملو» خلال رسالة على الهواء، أن ما جرى في حلب خلال الساعات الماضية، هو دخول مفاجئ كبير للفصائل المسلحة إلى المدنية.

وأشار مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه كان هناك إمدادات قدمت من قلب محافظة إدلب واتجهت إلى مديتي سراقب ومعرة النعمان، وبذلك خضعت إدلب كاملة لسيطرة الفصائل المسلحة.

الفصائل المسلحة على تخوم حماة

وأوضح أن الفصائل المسلحة في الساعات الماضية تقدمت نحو مدينة حماة، وأصبحت على تخوم المدينة.

ولفت إلى أن الفصائل المسلحة تتقدم من ريف حلب تجاه عدة مدن منها حلب.

وذكر أن قوات الجيش السوري التي كانت متواجدة على خطوط التماس في ريف حلب الجنوبي والغربي خاضت مواجهات مع الفصائل المسلحة وسقط منهم عدد كبير من القتلى والجرحى.