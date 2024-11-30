بداية مجلس مطيع مع الجودو.. اجتماع هام للمدربين والأجهزة "الإثنين"

دعا محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو، المدربين والأجهزة الفنية لاجتماع هام مساء الأثنين، وهو الأول من نوعه عقب انتخاب مجلس الاتحاد الجديد برئاسته، ويأتي الاجتماع لبحث سبل دعم الجميع في الفترة المقبلة، لتحقيق أهداف اللعبة المختلفة، وتأكيد سعي الجميع لفتح صفحة جديدة يكون هدفها الأساسي لم شمل أسرة الجودو، وتوحيد الأهداف وخطط النهوض باللعبة على كافة المستويات، والانتهاء من حيث انتهى الأخرون في البناء والتخطيط للمستقبل، وفتح الباب أي نوع من المساهمات يكون هدفها الصالح العام.

وأكد مطيع، أنه ملتزم بتحقيق كل ما يخدم لعبة الجودو، وأنه لن يدخر جهدا في سبيل النهوض بكل قطاعات اللعبة، وفتح أفاق جديدة لها على كافة المستويات المحلية والقارية والدولية،

وأضاف، أنه سيقف داعما لكل عنصر من عناصر المنظومة، ومكتبه سيظل مفتوحا للجميع طالما صبت جلساته واجتماعاته في إطار خدمة اللعبة.