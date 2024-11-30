تقسيمة قوية في المران الأخير لفريق الأهلي قبل مواجهة البنك الأهلي "صور"

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق البنك الأهلي غدًا في الدوري الممتاز.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

خاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا مع انطلاق فقرات المران تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال بالفريق.

شارك رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في مران متنوع تحت إشراف مدرب الحراس ميشيل يانكون واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

يستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي في الخامسة مساء غد الأحد، والمقرر إقامتها على ملعب السلام، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

تنطلق مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الخامسة مساء غد الأحد على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري .

تذاع مباراة الأهلي والبنك الأهلي على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقات المحلية في مصر حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي .

غيابات الأهلي أمام البنك الأهلي

ويفقد الأهلي خدمات 5 لاعبين أمام البنك الأهلي لأسباب مختلفة حيث يغيب الثلاثي محمد هاني وأشرف داري ووسام أبو علي، للإصابة وإمام عاشور بقرار تأديبي من محمد رمضان المدير الرياضي للنادي بعد الدخول في أزمة مع محمد الشناوي، حارس وقائد الفريق .

فيما يأتي غياب طاهر محمد طاهر بسبب تراكم البطاقات؛ إذ حصل اللاعب على بطاقة صفراء جديدة، في مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد السكندري.

كان الأهلي حقق الفوز على استاد ابيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.