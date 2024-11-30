ads
السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الثقافة تفتتح ورشة تدريبية متخصصة لأعضاء الشئون القانونية بالإسكندرية.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، اليوم السبت، فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة لأعضاء الشئون القانونية، بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، ضمن برامج وزارة الثقافة، وتستمر حتى الخميس المقبل 5 ديسمبر، وتقدمها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، برئاسة الدكتورة منال علام، وشهد الافتتاح حضور أحمد درويش، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وجيهان دياب مدير عام تنفيذ البرامج.

الورشة يقدمها عدد من الخبراء القانونيين، وتناولت أولى المحاضرات بيان أهمية امتلاك الخبرة القانونية المتجددة وفهم احتياجات العملاء وطبيعة القضايا المعاصرة، والتأكيد على أن السمعة المهنية القوية وبناء علاقات ناجحة مع شركاء العمل تعد من الركائز الأساسية للتوصل إلى تسويات ودية تجنب الأطراف اللجوء للمحاكم.

كما سلطت المحاضرة الضوء على آليات تحريك الدعاوى الجنائية، والمراحل الأساسية التي تمر بها هذه العملية، بدءا من جمع الاستدلالات والتحقق منها ونسبتها، وصولا إلى إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة بناء على نتائج التحقيقات ومحضر الاستدلالات.

قد تكون صورة ‏‏‏٨‏ أشخاص‏ و‏أشخاص يدرسون‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يدرسون‏، و‏غرفة أخبار‏‏‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏٧‏ أشخاص‏ و‏أشخاص يدرسون‏‏
قد تكون صورة ‏شخص واحد‏
قد تكون صورة ‏‏٦‏ أشخاص‏
قد تكون صورة ‏‏٧‏ أشخاص‏
قد تكون صورة ‏‏٦‏ أشخاص‏
قد تكون صورة ‏‏‏٨‏ أشخاص‏ و‏أشخاص يدرسون‏‏


 

الهيئة العامة لقصور الثقافة الشئون القانونية قصر ثقافة الانفوشي وزارة الثقافة المحكمة المختصة