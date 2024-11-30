الثقافة تفتتح ورشة تدريبية متخصصة لأعضاء الشئون القانونية بالإسكندرية.. صور

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، اليوم السبت، فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة لأعضاء الشئون القانونية، بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، ضمن برامج وزارة الثقافة، وتستمر حتى الخميس المقبل 5 ديسمبر، وتقدمها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، برئاسة الدكتورة منال علام، وشهد الافتتاح حضور أحمد درويش، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وجيهان دياب مدير عام تنفيذ البرامج.

الورشة يقدمها عدد من الخبراء القانونيين، وتناولت أولى المحاضرات بيان أهمية امتلاك الخبرة القانونية المتجددة وفهم احتياجات العملاء وطبيعة القضايا المعاصرة، والتأكيد على أن السمعة المهنية القوية وبناء علاقات ناجحة مع شركاء العمل تعد من الركائز الأساسية للتوصل إلى تسويات ودية تجنب الأطراف اللجوء للمحاكم.

كما سلطت المحاضرة الضوء على آليات تحريك الدعاوى الجنائية، والمراحل الأساسية التي تمر بها هذه العملية، بدءا من جمع الاستدلالات والتحقق منها ونسبتها، وصولا إلى إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة بناء على نتائج التحقيقات ومحضر الاستدلالات.



