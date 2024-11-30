عمومية اتحاد البادل تعتمد الميزانية والحساب الختامي

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد البادل برئاسة المهندس أحمد غتوري، الميزانية والحساب الختامي وخطة النشاط للموسم الحالي 2024-2025، وذلك خلال اجتماعها اليوم السبت، بمقر اتحاد اللعبة بالمهندسين.

حضر أعمال الجمعية العمومية 6 أندية وهم: "نادي سبورتنج - نادي اتحاد الشرطة - نادي جزيرة الورد - نادي هليوبوليس - نادي التوفيقية - نادي اليخت بالإسكندرية".

ومن جانبه، وجه أحمد غتوري رئيس الاتحادين المصري والعربي للبادل، شكره لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الغالية في أعضاء مجلس إدارة الاتحاد متمنين التوفيق للجميع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن منظومة البادل المصرية تتطور بشكل سريع وهو ما أسفر عن تنظيم النسخة الثانية من بطولة الدوري الممتاز ومشاركة منتخب السيدات في بطولة كأس العالم الأخيرة والتي أقيمت بقطر مطلع الشهر الجاري، مؤكدًا أن القادم أفضل في عالم هذه اللعبة التي ولدت عملاقة وانتشرت بشكل كبير في ربوع مصر.