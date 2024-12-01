حسابات معقدة.. إيران تُعيد ضبط دبلوماسيتها وسط ديناميكيات عالمية متغيرة وتحديات محلية

يلاحظ العدد من المراقبين أن إيران تبنت مؤخرًا نبرة تصالحية ملحوظة في نهجها تجاه العلاقات الدولية، مما يشير إلى ابتعادها عن خطابها السابق تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل. يكشف هذا التحول الاستراتيجي، الذي دفعته الضغوط المحلية والتحولات الجيوسياسية، عن جهد براجماتي لحماية مصالحها، حتى لو بدت بعض التصريحات كما لو كانت تحمل لهجة تهديدية.

كان انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في الخامس من نوفمبر عاملًا محوريًا في إعادة ضبط موقف إيران. اشتهر ترامب بسياساته غير المتوقعة وتاريخه في فرض أقصى قدر من الضغط على إيران، وقد غرس عودة ترامب الحذر بين القيادة الإيرانية. وكان خلال إدارته السابقة، قد انسحب من الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، وكثف العقوبات، وأمر باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

إن قرار إيران بالامتناع عن شن ضربات انتقامية على إسرائيل في أعقاب فوز ترامب يؤكد قلقها بشأن استفزاز الإدارة القادمة. وقد أعرب المسئولون في طهران عن استعدادهم لاستكشاف السبل المحتملة لتخفيف التوترات، وخاصة مع إشارة ترامب إلى نواياه لإنهاء الحروب في الشرق الأوسط، وهي الخطوة التي تتوافق مع المصالح الإيرانية.

لقد عانى حزب الله، حليف إيران القوي في لبنان، من خسائر مدمرة في صراعه مع إسرائيل. وقد أدى هذا إلى تقويض نفوذ إيران الإقليمي ودفعها إلى إعادة تقييم استراتيجياتها. وتشير التقارير إلى تزايد الاستياء بين المجتمعات الشيعية اللبنانية النازحة، والتي تدعم حزب الله تقليديًا، مما يزيد من تآكل مكانة إيران كراعية.

وإدراكًا لخطورة الموقف، أرسل المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، علي لاريجاني، وهو من الوسطيين المخضرمين، للتوسط في وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل. ويسلط الاتفاق السريع الضوء على اعتراف إيران بالحاجة إلى استقرار المنطقة والحفاظ على تحالفاتها.

المشاكل الاقتصادية

على الصعيد المحلي، تواجه إيران أزمة اقتصادية متفاقمة. فقد أدى هبوط العملة، ونقص الطاقة الوشيك، والسخط العام المتزايد إلى خلق حاجة ملحة للإصلاح الاقتصادي. وقد أعطى الرئيس مسعود بيزشكيان، المنتخب في وقت سابق من هذا العام، الأولوية للتعامل مع الغرب لرفع العقوبات ومعالجة هذه التحديات. وواجهت إدارته مقاومة داخلية من المتشددين، وخاصة في أعقاب التقارير التي تحدثت عن تواصل إيران مع إيلون ماسك، الحليف المفترض لترامب.

وعلى الرغم من التوترات الفصائلية، أكد المسؤولون الإيرانيون باستمرار على انفتاحهم على المفاوضات. ويمثل هذا التحول انحرافًا كبيرًا عن رفضهم السابق للتعامل مع إدارة ترامب خلال ولايته الأولى.

الدبلوماسية والتحدي

إن المبادرات الدبلوماسية الإيرانية، بما في ذلك المحادثات التى بدأت أول أمس الجمعة في جنيف مع القوى الأوروبية، تؤكد جهودها الرامية إلى تخفيف العزلة. ومع ذلك، تواصل طهران إظهار موقف متحدٍ، كما يتضح من برنامجها النووي المتسارع في أعقاب اللوم الأخير من قبل وكالة تابعة للأمم المتحدة. إن هذا النهج المزدوج يعكس تعقيد ديناميكيات القوة الداخلية في إيران، حيث تتصارع وتتعايش أيضًا البراجماتية والمقاومة المتشددة.

تعزو سنام فاكيل، مديرة قسم الشرق الأوسط في تشاتام هاوس، نبرة إيران المخففة إلى حاجتها إلى التنقل في مشهد محلي وجيوسياسي متغير. وتلاحظ فاكيل: "إن التحول في النبرة يتعلق بحماية مصالح إيران".

على نحو مماثل، يرى سيد حسين موسويان، الدبلوماسي الإيراني السابق، أن ضبط النفس الإيراني هو خطوة محسوبة لتسهيل المفاوضات الأوسع مع واشنطن. ويلاحظ: "إذا كان ترامب قادرًا على إنهاء حرب غزة واحتواء نتنياهو، فسوف يفتح الطريق أمام محادثات شاملة".

مسار براجماتي

تشير التحركات الإيرانية الأخيرة إلى نهج براجماتي للدبلوماسية، يوازن بين الضرورات المحلية والحقائق الجيوسياسية. ومع وجود قيادة مستعدة للتكيف مع الظروف المتغيرة، يبدو أن طهران مستعدة لاستكشاف فرص خفض التصعيد، وإعادة تشكيل علاقتها بالغرب. ولكن ما إذا كانت هذه الجهود سوف تؤدي إلى استقرار دائم، فهذا أمر لا يزال غير مؤكد، إلا أن إعادة ضبط إيران لموقفها يعكس نظاما مدركا تماما لنقاط ضعفه وضروراته الاستراتيجية.

الموقف في لبنان

فى السياق نفسه، يرى ستيفن إيرلانجر أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان يمثل خطوة صعبة ولكنها أولية نحو معالجة الصراعات الأوسع نطاقًا في الشرق الأوسط، ويضيف: في حين أعرب الرئيس جو بايدن عن تفاؤله بأن "السلام ممكن"، تظل هناك عقبات كبيرة. ويؤكد المشهد الجيوسياسي أن الاستقرار الحقيقي في المنطقة يعتمد على معالجة القضايا الأكبر، وخاصة طموحات إيران النووية، والتي من المتوقع أن تهيمن على أجندة السياسة الخارجية للرئيس المنتخب دونالد جيه ترامب.

يعمل وقف الأعمال العدائية في لبنان كهدنة مؤقتة. فقد سعى كل من إسرائيل وحزب الله، بدعم كبير من إيران، إلى إنهاء صراعهما، وإن كان لأسباب متناقضة. ولم يكن أمام حزب الله، الذي أضعفته الضربات العسكرية الإسرائيلية بشدة، سوى القليل من الخيارات والموافقة على الهدنة. من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الحاجة إلى إعادة التركيز على التهديد الإيراني الأوسع.

على الرغم من وقف إطلاق النار هذا، لا يزال احتمال السلام في غزة بعيد المنال. لا يزال الخلاف بين إسرائيل وحماس قائما، ويتفاقم بسبب المطالبات العربية الثابتة بدولة فلسطينية. وفي الوقت نفسه، تواصل إيران ممارسة نفوذها في المنطقة من خلال وكلائها، حتى مع تدهور وضعها الداخلي تحت العقوبات الاقتصادية المنهكة.

إيران، التي تدرك عودة ترامب إلى منصبه وإمكاناته لإحياء سياسات "الضغط الأقصى"، تشير إلى استعدادها للتفاوض بشأن برنامجها النووي. ووفقًا لمحللين من تشاتام هاوس، فإن امتثال إيران لوقف إطلاق النار في لبنان ومبادراتها الدبلوماسية تجاه الدول الأوروبية تعكس محاولة لاستمالة غرائز ترامب في عقد الصفقات.

إن الإلحاح ملموس. الواقع أن مستويات التخصيب النووي في إيران تقترب بشكل خطير من درجة صنع الأسلحة، والوقت ينفد لصياغة اتفاق جديد قبل غروب شمس خطة العمل الشاملة المشتركة لعام ٢٠١٥ في أكتوبر ٢٠٢٥. ويؤكد دبلوماسيون مثل كيلسي دافنبورت من رابطة الحد من الأسلحة على النافذة الضيقة للتفاوض، ويقدرون أنه يجب التوصل إلى اتفاق جديد في غضون ستة أشهر من تولي ترامب منصبه لمنع إعادة تنفيذ العقوبات المتعددة الأطراف.

تحديات التفاوض

لا تخلو مبادرات إيران من التحديات. فالدول الأوروبية، التي تخشى التهميش، تدفع باتجاه الشفافية والإشراف الأكثر صرامة على الأنشطة النووية الإيرانية. وفي الوقت نفسه، أثارت العلاقات المتنامية بين طهران والصين وروسيا مخاوف بين الحلفاء الغربيين. ويهدف النهج الأوروبي إلى التعامل مع هذه التعقيدات مع التأثير على اتجاه سياسة ترامب بشأن إيران.

ومع ذلك، فإن الطريق إلى أي اتفاق محفوف بعدم اليقين. وكما تؤكد سوزان مالوني من مؤسسة بروكينجز، فإن حتى إيران الضعيفة تظل تشكل تهديدًا محتملًا. إن فشل الدبلوماسية قد يدفع طهران إلى السعي إلى التسلح النووي كوسيلة للردع، وهي النتيجة التي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات مع كل من إسرائيل والولايات المتحدة.

إن قدرة ترامب على التوسط في سلام أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط تتوقف على حل القضية النووية الإيرانية. ومع ذلك، فإن الدمار في غزة والدعوات المتجددة لإقامة دولة فلسطينية تشكل حواجز هائلة أمام مثل هذه الجهود.

وتعيد إسرائيل، التي تدعمها نجاحاتها العسكرية ضد حزب الله وحماس، معايرة استراتيجيتها. ويشير خبراء مثل هيو لوفات من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى تصور إسرائيل لإيران الضعيفة باعتبارها فرصة لمزيد من تدهور نفوذها الإقليمي. ومع ذلك، فإن الثقة المفرطة في ضعف إيران قد تؤدي إلى سوء التقدير، كما يحذر مالوني.

الطريق إلى الأمام

مع استعداد ترامب للعودة إلى الرئاسة، يواجه الشرق الأوسط منعطفًا حاسمًا. إن استعداد إيران للتفاوض وعزم المجتمع الدولي على كبح طموحاتها النووية من شأنه أن يشكل مستقبل المنطقة. وفي حين يوفر وقف إطلاق النار في لبنان بصيصًا من الأمل، فإن تحقيق السلام الدائم يتطلب الإبحار عبر متاهة من التحديات الجيوسياسية والدبلوماسية والإيديولوجية. إن المخاطر عالية، والوقت يمضي بسرعة.

