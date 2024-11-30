رئيس جامعة المنيا يشارك باجتماع المجلس الأعلى للجامعات

شارك الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، باجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الذي عقد برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة السويس.

قدم المجلس الشكر لجامعة السويس برئاسة الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.



و هنأ المجلس الدكتورة صابرين جابر لتعيينها رئيسًا لجامعة الأقصر، متمنين لها دوام التوفيق والسداد وللجامعة المزيد من التقدم والازدهار.



وأشاد الدكتور أيمن عاشور بجهود الجامعات المتنوعة و المنتظمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الجامعات العديد من الخدمات المتنوعة في مختلف الأقاليم الجغرافية، حيث أطلقت الجامعات العديد من القوافل التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة المواطنين، موجهًا بضرورة استمرار تنفيذ المبادرة، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.

وثمن الوزير جهود الجامعات في تنفيذ مبادرة "تمكين" التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية، للتوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية، وتوفير فرص متكافئة لهم، مشيرًا إلى أهمية تكثيف العمل لتقديم الخدمات المتكاملة لهؤلاء الطلاب، وتنظيم الفعاليات والمُلتقيات القمية المختلفة، وكذلك تكثيف التعاون مع المؤسسات والجهات الشريكة المحلية والدولية؛ لضمان تقديم الدعم والرعاية لهم، لافتًا إلى تنظيم احتفالية دولية كُبرى بنهاية المرحلة الأخيرة للمبادرة في الإقليم السابع بمدينة الأقصر بمشاركة دولية واسعة في ديسمبر القادم.

وأكد الوزير أن الوزارة تتبنى سياسة داعمة للابتكار والبحث العلمي، حيث تدعم تحويل الأبحاث العلمية إلى ابتكارات ومنتجات ذات قيمة مضافة تحقق تأثيرًا إيجابيًا على المستويين المجتمعي والاقتصادي، مؤكدًا أهمية استفادة الجامعات من مخرجات البحث العلمي للخروج بمنتجات تنافسية تحقق تأثير مادي ملموس، للمُساهمة الإيجابية في دعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني.

ووجه الدكتور أيمن عاشور بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، حيث يُتيح العديد من مصادر المعلومات المعرفية والتعليمية والبحثية الموثقة من أكبر دور نشر على مستوى العالم والتي تتناسب مع كل الفئات العمرية والتعليمية باللغتين العربية والإنجليزية.

وأشاد الوزير بنجاح تنظيم انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2024/2025، مشيرًا إلى أن الانتخابات الطلابية تُمثل تجربة حقيقية تساهم في صقل مهارات الطلاب القيادية وتشجعهم على العمل المؤسسي.

وأثنى الوزير على إدراج 27 جامعة مصرية في أول نسخة لتصنيف التايمز العالمي للتخصصات البينية، وتواجد 4 جامعات ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، و7 جامعات مصرية ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا، ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية.



واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر نوفمبر، ومنها زيارة الدكتور أيمن عاشور لدولة ألمانيا الاتحادية، واشتملت الزيارة على تفقد العديد من المراكز الألمانية الجامعية الرائدة في تشخيص وعلاج الأورام، وعقد عدة لقاءات مع قيادات المراكز الجامعية، وزيارة كُبرى الشركات الألمانية في مجال الرعاية الصحية، وعلى رأسها شركة سيمنز هيلثنيرز، وتفقد المصانع الرئيسية للشركة، وكذلك تفقد شركة Drager المُتخصصة في التجهيزات الطبية لغرف العمليات والرعاية المُركزة، وزيارة المستشفى الجامعي لجامعة فرايبورج، وأسفرت الزيارة عن الاتفاق على التعاون بين المعهد القومي للأورام ومركز فرايبورج الجامعي للأورام برعاية شركة سيمنز هيلثينيرز؛ لتطوير قطاع الأورام الجامعي بمصر.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية جامعة القاهرة بمناسبة اليوبيل الذهبي لخريجي كلية الهندسة جامعة القاهرة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جامعة الوادي الجديد، بمدينة الخارجة، واستمع سيادته إلى عرض تفصيلي حول كليات وإمكانيات الجامعة فضلًا عن الاطلاع على الأعمال الإنشائية الجارية بالجامعة.

وحظى جناح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي عقب افتتاح سيادته للنسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 24.

وافتتح الدكتور أيمن عاشور فعاليات المؤتمر الدولي السابع الذي نظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي أقيم تحت شعار "جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي".

وشارك الدكتور أيمن عاشور في فعاليات النسخة الثالثة للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، الذي نظمه اتحاد الصناعات المصري، برعاية السيد رئيس الجمهورية، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقام الوزير بتفقد أجنحة المراكز البحثية المُشاركة في المعرض.

وعقد الدكتور أيمن عاشور لقاءً مُوسعًا مع رئيس مجلس التعليم العالي التركي؛ لبحث التعاون في تنظيم المؤتمرات والورش العلمية المشتركة، وتطوير معايير ضمان الجودة بالتعليم العالي، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وإطلاق مبادرات بيئية تعليمية وبحثية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي بالبلدين، فضلًا عن مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين.

وعقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا موسعًا؛ لبحث تعظيم دور البحث العلمي في النهوض بقطاعي الصناعة والنقل.

وعقد الوزير اجتماعًا مشتركًا مع وزير العمل، لبحث آليات تطوير الجامعة العمالية، وبحث الاجتماع تشكيل لجنة للوقوف على مستوى الجامعة بفروعها المختلفة وتقييمها، وبحث المعايير الخاصة بالمناهج الدراسية وربطها بسوق العمل، ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات والمعامل، والتدريب العملي، للارتقاء بمستوى الخريجين.

وعقد وزير التعليم العالي اجتماعًا مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة موقف تنفيذ وتشغيل جامعتي العلمين الدولية والمنصورة الجديدة، وبحث الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لدعم المشروعين وإدارتهما وتعظيم الاستفادة من مردودها، واستكمال أعمال الإنشاءات المطلوبة، والتوسع في عقد الشراكات الدولية مع المؤسسات العالمية المرموقة؛ لضمان مواكبة المعايير العالمية للخدمة التعليمية والبحثية.

وشهد الدكتور أيمن عاشور الاحتفال بإطلاق مبادرة "تمكين"، التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية، للتوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية، وتوفير فرص متكافئة لهم، وذلك بمقر جامعة القاهرة.

وتفقد الدكتور أيمن عاشور منشآت وتجهيزات المدينة الطبية بجامعة عين شمس التي تضم 9 مستشفيات و6 مراكز متخصصة ومجمع محارق للنفايات الطبية، وقد بلغت تكلفة المشروعات بالمدينة الطبية منذ بدء العمل في عام 2015 نحو 10 مليارات جنيه.

وشهد الوزير احتفالية الذكرى الـ75 لهيئة التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية "فولبرايت"، وافتتاح ندوة "من المختبر إلى السوق"، التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة فولبرايت بمناسبة الاحتفالية، كما تم تكريم الحاصلين على منح هيئة فولبرايت.

وترأس الوزير الاجتماع التنسيقي لتنظيم المُنتدى الدولي لمكتبة الإسكندرية للتسامح والتعايش والسلام، وتناول الاجتماع مُناقشة أبرز المحاور والأهداف المُقرر تناولها في النسخة الأولى من المُنتدى.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور في تصوير برنامج Gen Z الذي تنظمه الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصناعة والنقل في تصوير برنامج Gen Z لدعم طلاب الجامعات المشاركين في البرنامج، وكذلك عقد الدكتور أيمن عاشور اجتماعًا افتراضيًّا (أونلاين) مع لجنة تحكيم برنامج Gen Z 2024 التليفزيوني الذي يعُد أكبر مسابقة للأفكار الابتكارية بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، ويجري تنفيذه بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وشهد الدكتور أيمن عاشور افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للجهاز الهضمي والكبد والأورام، الذي نظمته الجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام في مصر لأول مرة خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، كما افتتح الوزير المؤتمر العلمي الحادي عشر لقسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب جامعة عين شمس.

وعقد الوزير اجتماعًا مع شركة سيمنز هيلثنيرز للشرق الأوسط وإفريقيا؛ لمناقشة سُبل التعاون المشترك في تشغيل مشروع مستشفى الأورام الجديد بالشيخ زايد (مستشفى 500 500).

وشهد الدكتور أيمن عاشور توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بنها، ومحافظة القليوبية، ومؤسسة الجود الخيرية "مستشفى الناس"، كما شهد الوزير توقيع خطاب نوايا بين جامعة المستقبل وجامعة إيست إنجليا البريطانية؛ لدعم التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين.

وبحث وزير التعليم العالي مع رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية؛ سُبل مُناقشة أهمية تغيير ثقافة المجتمع نحو احترام وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوحيد جهود مختلف الهيئات والمؤسسات لتقديم صورة مُشرفة لمصر أمام المجتمع الدولي، ووضع آليات تٌؤمن سُبل إجراء البحوث العلمية باستخدام تطبيقات تكنولوجية أصلية، ومناقشة آليات تسجيل براءات الاختراع.

واستقبل الدكتور أيمن عاشور، نائب الرئيس الأكاديمي لجامعة "إيست لندن"، وتناول اللقاء آخر مُستجدات التعاون والشراكة مع الجانب البريطاني سواء ما يتعلق ببدء الدراسة بفرع جامعة "إيست لندن" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الشهادات المزدوجة والبرامج البينية، والتخصصات المُشتركة بين الجانبين في عدد من الجامعات المصرية.

كما ألقى الوزير محاضرة في كلية القادة والأركان بعنوان "الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والخطط التنفيذية".

وعقد الدكتور أيمن عاشور اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة Advance HE؛ لبحث أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين، ودعم الجهود المبذولة في مجال تدويل التعليم، مُستعرضًا الأولويات الرئيسية لقطاع التعليم العالي في مصر، بِما في ذلك تعزيز التميز الأكاديمي، وتوفير بيئات تعليمية شاملة، وتوسيع الشراكات الدولية لدعم القدرات المؤسسية.

واستقبل الدكتور أيمن عاشور وفدًا من جامعة تشينزين التكنولوجية الصينية؛ لبحث آليات التعاون في التعليم التكنولوجي ومُناقشة منح درجات علمية مُزدوجة وتنفيذ برامج تدريبية.

والتقى الدكتور أيمن عاشور بوفد من خبراء الناشر الدولي " Springer Nature"؛ لدعم النشر الدولي للمجلات المصرية، وتعظيم مشاركة العلماء المصريين في المجلات العالمية المرموقة، والعمل على تكثيف الجهود لتصدير الإنتاج المعرفي المصري للعالم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس شهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة دمنهور؛ بهدف تبادل الخبرات والتعاون لتطوير ووضع اللوائح والمقررات والخطط الدراسية الخاصة بكلية الطب وكلية طب الأسنان، وتقييم جودة البرامج الدراسية الطبية وتطويرها، والتعاون في تجهيز كلية الطب وكلية طب الأسنان والمستشفى الجامعي وفق المعايير الطبية الدولية، والتعاون في بناء الهيكل الأكاديمي لكلية الطب، وتبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين وتنمية قدراتهم؛ وتبادل المواد الدراسية والبحوث المنشورة، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، والتعاون في مجال المشروعات الخاصة بخدمة المجتمع وتنمية بيئة إقليم الإسكندرية والبحيرة، وتنظيم ورعاية المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية وورش العمل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس استعرض موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ونص التعديل على أن يُضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية.

وقدم الأستاذ السيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق عرضًا حول أبرز ما تم إنجازه من أعمال بمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لعام 2024، حيث نجح مكتب التنسيق في توزيع 951311 طالبًا وطالبة من طلاب الثانوية العامة المصرية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وشهادة النيل الدولية، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية والشهادات الفنية على الجامعات والمعاهد المصرية عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2024/2025

وفي هذا الإطار، قدم الوزير الشكر لكافة القائمين على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بإشراف الأستاذ السيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول، والدكتور سامي ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، وذلك لجهودهم المتميزة في إنهاء مختلف مراحل التنسيق بنجاح، وذلك لمختلف الشهادات (الثانوية العامة المصرية، الشهادات الفنية، الشهادات المعادلة "العربية والأجنبية، الثانوية الأزهرية، مدارس STEM، مدارس النيل الثانوية الدولية).

كما قدم الوزير الشكر للإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، برئاسة الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي للوزارة، لدورها الفاعل في تقديم حملات توعوية تُرشد الطلاب لآليات التنسيق الإلكتروني الصحيحة بمختلف الوسائط الإيجابية، ونشر قوائم مؤسسات التعليم المُعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما قدم الوزير الشكر لوسائل الإعلام على دورها الكبير في توعية الطلاب أثناء فترة التنسيق وعملهم كجسور للتواصل بين الوزارة والطلاب والرأي العام طوال فترة التنسيق.

كما وجه الوزير الشكر لجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء الدين رئيس الجامعة على استضافة الجامعة لأعمال مكتب التنسيق.

كما قدم الوزير الشكر للجنة سياسات القبول والتنسيق برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان؛ على جهودها المثمرة خلال فترة التنسيق.

واستعرض الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية (الحكومية – الأهلية – الخاصة – التكنولوجية) والمعاهد، للعام الجامعي 2024/2025، والتي أقيمت خلال الفترة من 14 نوفمبر وحتى 28 نوفمبر 2024.