الاتحاد السكندري يحصد لقب السوبر المصري البحريني لكرة السلة

توج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، بـكأس السوبر المصري البحريني لكرة السلة، بعد الفوز على المنامة البحريني.

وفاز الاتحاد السكندري على المنامة البحريني بنتيجة 77-60، ليتوج الفريق السكندري بلقب كأس السوبر المصري البحريني والذي يقام لأول مرة.

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بنادي المنامة البحريني، بكأس السوبر البحريني لكرة السلة على حساب فريق الأهلي، ضمن منافسات بطولة السوبر المصري البحريني لكرة السلة، والذي تحتضنه مملكة البحرين خلال الفترة الحالية.

وفاز المنامة على نظيره الأهلي البحريني بنتيجة 80-72، ليتوج بلقب كأس السوبر البحريني لكرة السلة للموسم 2024.

وكان الاتحاد السكندري توج أول أمس الخميس، بلقب كأس السوبر المصري لكرة السلة على حساب النادي الأهلي بنتيجة 87-84، بعد لقاء قوي من الفريقين.