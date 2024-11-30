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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

زوجة محمد رحيم توجه الشكر للرئيس السيسي.. تعرف على السبب

محمد رحيم وزوجته
محمد رحيم وزوجته
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وجهت أنوسة كوتة زوجة الملحن الراحل محمد رحيم، الشكر إلى عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بعد إعلان جمعية المؤلفين والملحنين تنظيم حفل تكريم لزوجها الملحن محمد رحيم.

نشرت أنوسة كوتة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيان جمعية المؤلفين والملحنين عن تنظيم حفل تكريم محمد رحيم.

منشور زوجة محمد رحيم 

وعلقت أنوسة كوتة على البيان "بسم الله توكلنا على الله 
شكرا الرئيس عبد الفتاح السيسي
لتكريم الموسيقار والملحن الكبير محمد رحيم، وان شاء الله بحضور اكبر نجوم بالوطن العربي 
شكرا كل واحد حقق حلم محمد رحيم، في دار الأوبرا المصرية.
 يشار الى أن جمعية المؤلفين والملحنين أعلنت عن تنظيم حفل تكريم للموسيقار الراحل محمد رحيم، وذلك بدار الأوبرا المصرية بحضور نجوم العالم العربي، يوم 18 ديسمبر، وتحت رعاية  الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة.

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