اختراق إسرائيلي متكرر للهدنة.. جيش الاحتلال يقصف مواقع لحزب الله على الحدود اللبنانية السورية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، تنفيذ ضربة على مواقع لبنى تحتية عسكرية قريبة من الحدود بين سوريا ولبنان يستخدمها حزب الله لتهريب أسلحة بحسب زعمه، وذلك في اليوم الرابع من سريان وقف إطلاق النار.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه تم تنفيذ الضربة بعد كشف عمليات تهريب أسلحة لحزب الله من سوريا إلى لبنان الأمر الذي يشكّل تهديدا لدولة إسرائيل في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء الجمعة عبر تطبيق تليجرام، عن غارة جوية على منصة إطلاق صواريخ متنقلة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان،

وجاء في بيان للجيش: «تم في الفترة الأخيرة رصد أنشطة وتحركات لقاذفة صواريخ متنقلة في جنوب لبنان وتم إحباط التهديد من خلال غارة جوية لطائرة تابعة لسلاح الجو»، كما نشر الجيش أيضًا شريط فيديو يظهر تفجير شاحنة تسير ببطء، وكانت إسرائيل قد توعدت بمواصلة التحرك ضد أي تهديد حتى بعد وقف إطلاق النار.

من ناحية أخرى كشفت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلية من قرية مركبا على مسافة تزيد قليلًا علي ٣ كيلومترات، وأفاد مراسل الوكالة الوطنية للاعلام أن جيش الاحتلال استخدم الجرافات لهدم المنازل والأراضي هناك.

وتقع هاتان البلدتان جنوب الحد الجغرافي الذي حدده يوم الجمعة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ويمنع سكان القرى الواقعة في هذا الشريط الذي يبلغ عرضه حوالي عشرة كيلومترات شمال الخط الأزرق الذي يفصل كيان الاحتلال الإسرائيلي عن لبنان، من السفر والعودة إلى ديارهم. وقال: «أي شخص يسافر جنوب هذا الخط معرض للخطر».

