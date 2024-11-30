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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

قافلة تنموية لجامعة طنطا ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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واصلت جامعة طنطا إطلاق قوافلها التنموية الشاملة المطورة ضمن أنشطتها لخدمة المجتمع بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بقرية ميت السودان مركز طنطا، تحت اشراف الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور لؤي الأحول القائم بعمل وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من القيادات الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

تم توقيع الكشف الطبي على عدد 910 من خلال 14 تخصص شملت تخصصات جراحة المخ والأعصاب، وطب الأطفال، وجراحة العظام، والأمراض الجلدية، وأمراض الباطنة، والمسالك البولية، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، والأمراض الصدرية، والنفسية والعصبية، وطب وجراحة العيون، والقلب والأوعية الدموية، والمبادرات وتنظيم الأسرة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 74 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، و تم عقد امتحانات فورية لمحو  أمية  ٢٥ مواطن من أبناء القرية بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار،  وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 3340 رؤوس ماشية وطيور، بمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة.

الأمراض الجلدية الأجهزة التنفيذية التنموية الشاملة الجامعية الجراحة العامة