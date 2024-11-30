رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذى عقد اليوم بجامعة السويس بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس.

أعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بالغ سعادته بإشادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجهود الجامعات المتنوعة والمنتظمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الجامعات العديد من الخدمات المتنوعة في مختلف الأقاليم الجغرافية، حيث أطلقت الجامعات العديد من القوافل التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة المواطنين تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما ثمن الوزير خلال الاجتماع جهود الجامعات في تنفيذ مبادرة "تمكين" التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية، للتوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية، وتوفير فرص متكافئة لهم، وأهمية تكثيف التعاون مع المؤسسات والجهات الشريكة المحلية والدولية؛ لضمان تقديم الدعم والرعاية لهم، وسوف يتم تنظيم احتفالية دولية كُبرى بنهاية المرحلة الأخيرة للمبادرة في الإقليم السابع بمدينة الأقصر بمشاركة دولية واسعة في ديسمبر القادم.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، الي أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أشاد بنجاح تنظيم انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2024/2025، خاصة وأن الانتخابات الطلابية تُمثل تجربة حقيقية تساهم في صقل مهارات الطلاب القيادية وتشجعهم على العمل المؤسسي.

وأثنى الوزير على إدراج 27 جامعة مصرية في أول نسخة لتصنيف التايمز العالمي للتخصصات البينية، وتواجد 4 جامعات ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، و7 جامعات مصرية ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن المجلس استمع إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر نوفمبر.

كما استعرض المجلس موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ونص التعديل على أن يُضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية.

وقدم مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق عرضًا حول أبرز ما تم إنجازه من أعمال بمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لعام 2024، وفي هذا الإطار، قدم الوزير الشكر لكافة القائمين على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك لجهودهم المتميزة في إنهاء مختلف مراحل التنسيق بنجاح.

واستعرض مستشار الوزير للأنشطة الطلابية نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية (الحكومية– الأهلية– الخاصة– التكنولوجية) والمعاهد، للعام الجامعي 2024/2025، والتي أقيمت خلال الفترة من 14 نوفمبر وحتى 28 نوفمبر 2024.