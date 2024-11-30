غرفة صناعة التكنولوجيا توقع 5 اتفاقيات لدعم الابتكار وريادة الأعمال في ختام مؤتمر "وطن رقمي 8"

اختتمت فعاليات الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض "وطن رقمي"، الذي نظمته غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، بتوقيع خمس اتفاقيات تعاون لتعزيز الابتكار ودعم رواد الأعمال.

وقّعت الغرفة اتفاقيات تعاون مع الجامعة المصرية الروسية، وأكاديمية السويدي الفنية، وجامعة السويدي التكنولوجية، وصندوق رعاية المبتكرين، بهدف دمج أنشطة الابتكار الصناعي مع مخرجات النظام الأكاديمي والتكنولوجي. كما تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة مصر الخير لتطوير بيئة داعمة لريادة الأعمال من خلال حاضنة "جسر".

شملت الاتفاقيات التعاون مع صندوق رعاية المبتكرين التابع لأكاديمية البحث العلمي، لتعزيز التصنيع التكنولوجي وخلق شركات ناشئة في هذا القطاع الحيوي. ووقّع الاتفاقيات كل من المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور هاني عياد، رئيس الصندوق.

شهد المؤتمر جلسة نقاشية تحت عنوان "Manutech Collaborative Forces Powering" لمناقشة سبل دعم التصنيع التكنولوجي، بمشاركة خبراء وممثلين عن القطاع الصناعي. كما تم تنظيم لقاءات ثنائية بين مجموعة العربي الصناعية وثماني شركات أعضاء بالغرفة، لبحث حلول تكنولوجية لتحديات تتعلق بسلاسل الإمداد.

أكد المهندس خالد إبراهيم أن الاتفاقيات تأتي في إطار رؤية الغرفة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، كجزء من استراتيجيتها لدعم الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، وخلق تكامل بين القطاع الصناعي والمجتمع الأكاديمي والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.