كلاسيكو الدوري الألماني.. بوروسيا دورتموند يباغت بايرن ميونخ بالشوط الأول

تقدم فريق بوروسيا دورتموند على ضيفه بايرن ميونخ بهدف للا شيء، خلال المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في مواجهة كلاسيكو الدوري الألماني (الكلاسيكير) في قمة الجولة الثانية عشرة من مسابقة البوندسليجا.

سيطر بايرن ميونخ على مجريات اللعب في الشوط الأول، وحرم بوروسيا دورتموند من الكرة بالتفوق في نسبة الاستحواذ.

مباراة بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ

ولكن باغت دورتموند البايرن بهدف عن طريق جيمي جيتينز في الدقيقة 27، بعد مشوار رائع من منتصف الملعب.

وشهدت المباراة إصابة الإنجليزي هاري كين هداف بايرن ميونخ، ليغادر الملعب مصابًا في الدقيقة 33، وحل بدلًا منه توماس مولر.

عاد بوروسيا دورتموند إلى منافسات الدوري الألماني، بعدما حقق انتصارًا كاسحًا على دينامو زغرب الكرواتي بثلاثية نظيفة، جعله يقتحم المربع الذهبي في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 29 نقطة، بينما يأتي بوروسيا دورتموند في المركز السادس وفي رصيده 19 نقطة.