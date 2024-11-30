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السبت 30 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

لمدة 7 أيام.. غلق كلي لمنزل الطريق الدائري المؤدي إلى ميدان الرماية بالجيزة

غلق كلي لطريق الدائري
غلق كلي لطريق الدائري
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أعلنت محافظة الجيزة، قيام الإدارة العامة للمرور بتنفيذ أعمال الغلق الكلي لمنزل الطريق الدائري "القوس الغربي" المؤدى الى ميدان الرماية بالاتجاه القادم من صفط اللبن - المريوطية وذلك لمدة ٧ أيام ابتداء من اليوم  السبت الموافق  ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٤ وذلك في اطار تنفيذ مشروع الاتوبيس الترددي.  

وتنوه محافظة الجيزة، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية : 
حركة المركبات أعلى الطريق الدائرى القادمة من مناطق صفط اللبن - المريوطية) وترغب بالسير اتجاه المنزل المؤدى الى ميدان الرماية تقوم باستكمال السير أعلى الطريق الدائري في اتجاه طريق الواحات ثم النزول يميناً لوصلة حازم حسن وصلة الكابلات في اتجاه طريق اسكندرية الصحراوى ثم النزول يميناً مع نهاية الوصلة لطريق اسكندرية الصحراوي في اتجاه ميدان الرماية.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين ويتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .

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